Covid, l’efficacia dei vaccini contro le varianti. I DATI

Uno studio di Lancet ha analizzato l'efficacia nel prevenire i decessi di diversi vaccini contro alcune varianti Covid (Alpha, Gamma, Lambda), distinguendo tra over 60 e over 80. Intanto in Italia, il bollettino del 28 marzo segnala 30.710 nuovi casi rilevati su 211.535 test giornalieri: la percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 14,5%. Sale il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari (9.496, +315) e in rianimazione (487, +23)