Usa, 9mila migranti a Guantanamo: pure italiani. Arresti a Los Angeles

I gruppi di protesta si sono radunati in alcune zone della città nonostante fosse stato imposto il coprifuoco. “Sono stati avviati arresti di massa", ha fatto sapere il Dipartimento di polizia di Los Angeles. Intanto, il Washington Post ha rivelato che tra gli stranieri che saranno deportati da Trump a Guantanamo ci sarebbero anche italiani e circa 800 europei. Il Dipartimento di Stato: “Non è la destinazione finale” ascolta articolo

Continuano le manifestazioni e le proteste a Los Angeles, dopo l’annuncio da parte dell’amministrazione Trump dell’invio di 9mila migranti - tra i quali ci sarebbero anche italiani - nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo. I gruppi di protesta si sono radunati nonostante il coprifuoco e “decine di persone sono state arrestate”.

Gli arresti La sindaca di Los Angeles Karen Bass, nelle scorse ore, aveva annunciato l'imposizione del coprifuoco in alcune zone del centro della città dalle 20 alle 6 ora locale (dalle 5 alle 15 in Italia). "Ho dichiarato l'emergenza locale e imposto il coprifuoco" notturno nella seconda città più grande degli Stati Uniti "per fermare vandalismi e saccheggi", ha detto Bass in una conferenza stampa. Nonostante questo, sono continuate le proteste e i gruppi di manifestanti si sono radunati nella zona designata per il coprifuoco. Il Dipartimento di polizia di Los Angeles ha poi fatto sapere che ci sono stati "decine di arresti". "Diversi gruppi continuano a radunarsi sulla First Street tra Spring e Alameda", si legge in un messaggio del Dipartimento pubblicato su X. "Questi gruppi vengono presi di mira e sono stati avviati arresti di massa", prosegue la nota. In un post successivo la polizia ha sottolineato che "decine di arresti sono stati effettuati" poiché i manifestanti non hanno lasciato il "luogo di un assembramento illegale". Vedi anche Proteste in California, Trump: “Pronto a usare Insurrection Act”

Governatore California: “La democrazia è sotto attacco” La democrazia è "sotto attacco davanti ai nostri occhi", Donald Trump sta "devastando il progetto storico dei nostri padri fondatori", ha detto il governatore della California Gavin Newsom, criticando le politiche migratorie dell'amministrazione Usa. Il presidente degli Stati Uniti "sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles", ha aggiunto Newsom. "I regimi autoritari iniziano prendendo di mira le persone meno in grado di difendersi. Ma non si fermano qui - ha aggiunto -. Trump e i suoi fedelissimi prosperano sulla divisione perché permette loro di acquisire più potere ed esercitare un controllo ancora maggiore". Il governatore ha poi ha avvertito che la situazione che si sta sviluppando in California è solo l'inizio. "Questo riguarda tutti noi. Riguarda voi. La California potrebbe essere la prima, ma chiaramente non finirà qui. Altri Stati saranno i prossimi", ha detto. Vedi anche Proteste Los Angeles, scontri anche in altre città americane