Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 29 marzo. LIVE

L'ultima ondata epidemica sembra andare verso un graduale esaurimento: i casi di Covid-19 in Italia tendono a diminuire, anche se i ricoveri ospedalieri - pur non raggiungendo la soglia di allerta a livello nazionale - crescono in 10 Regioni. La situazione appare tuttavia stabilizzarsi, con i nuovi casi giornalieri che hanno raggiunto il plateau. Indicazione, affermano gli esperti, che ci si avvia verso una discesa della curva. Dal 1° aprile primi allentamenti sul Green pass e niente più quarantena per i contatti stretti di positivi, anche se non vaccinati. Con l'Italia tutta in zona bianca finisce l'era dei colori delle regioni.