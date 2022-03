5/11 ©IPA/Fotogramma

"Se siamo di fronte a una nuova ondata è una questione di definizioni, e poco importa", sottolinea ancora Crisanti parlando ad Adnkronos. "Credo che anche i ricoveri aumenteranno nei prossimi giorni". Omicron 2 sta crescendo velocemente in Italia e nel mondo, "non lascia scelta: bisogna proteggere i fragili, non c'è nient'altro da fare. Non si può fare nulla con questi livelli di trasmissione, non funziona nessuna misura parziale. Quindi proseguiamo con le riaperture. Fermarle non serve contro un virus che ha un indice di contagio così alto”

