Covid, Crisanti: "Omicron 2 contagiosissima e seria in fragili"

"Basta guardare quello che sta succedendo in Cina", che sta fronteggiando un'impennata dei contagi nonostante il rigore con cui interviene con restrizioni, lockdown e test di massa ai primi focolai, "per capire che il contenimento delle infezioni e della trasmissione del virus con questa sottovariante, la BA.2, non si può fare: la politica zero Covid non esiste, è impraticabile", ha aggiunto, ribadendo che, a suo parere, "anche la Cina prima o poi dovrà abbandonare la politica zero Covid", con questa Omicron 2 che corre.

Sempre a proposito della nuova sottovariante di Omicron, Crisanti ha spiegato che si tratta di "un virus che ha un indice di contagio R0 di 12" e che portare questo valore a 10" con misure e restrizioni "non cambia nulla".



"Procedere con le riaperture, ma proteggere i fragili"



Tra i temi toccati da Crisanti, anche quello delle riaperture. Siamo di fronte alla quinta ondata di Covid? "Non lo so. Ma io avrei liberalizzato tutto e subito a partire da fine gennaio. Non avrei aspettato, perché aspettare è stato controproducente", ha riferito ancora Crisanti, per poi ribadire: "Aspettando è successo che le persone che si infettano adesso di fatto sono più vulnerabili, perché è passato più tempo dalla vaccinazione e dall'ultima volta che si sono infettati. Non sto dicendo che avremmo dovuto seguire la linea della Gran Bretagna. Avremmo dovuto trovare una via italiana per aprire tutto e proteggere i vulnerabili".



"Fermare le riaperture non serve contro Omicron 2"



"Se siamo di fronte a una nuova ondata è una questione di definizioni, e poco importa", ha sottolineato ancora Crisanti. "Credo che anche i ricoveri aumenteranno nei prossimi giorni", ha aggiunto, commentando la situazione epidemiologica. Ma la sottovariante Omicron 2 che sta crescendo velocemente in Italia e nel mondo, "non lascia scelta: bisogna proteggere i fragili, non c'è nient'altro da fare. Non si può fare nulla con questi livelli di trasmissione, non funziona nessuna misura parziale. Quindi proseguiamo con le riaperture". "Fermarle non serve contro un virus che ha un indice di contagio così alto", ha concluso.