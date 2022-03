Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 21 marzo. DIRETTA

Continua la risalita di contagi da Covid in Italia, anche se concentrata maggiormente solo in alcune aree del Paese. Incidenza più alta in 8 regioni del Centro-Sud: Umbria, Puglia, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana. Meglio il Nord. Il tasso di positività nazionale sale al 16,3%. Da oggi l'Italia sarà comunque praticamente tutta in zona bianca, eccetto la Sardegna. L'ultimo report del ministero della Salute registra 60.145 nuovi contagi e 93 decessi. Con 370.466 tamponi processati, il tasso di positività sale al 16,3%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 467 (-4), quelle nei reparti ordinari 8.430 (+111) ( BOLLETTINO GRAFICHE ).