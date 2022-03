Covid, entro metà anno in arrivo nuovi farmaci: il punto su Nature

I numerosissimi studi compiuti in questi mesi sul Covid-19 potrebbero condurre presto allo sviluppo di nuovi farmaci, alcuni dei quali destinati anche al trattamento delle infezioni meno gravi. Questo lo scenario delineato in un articolo pubblicato sulla rinomata rivista “ Nature ”, in cui vengono riprese le ricerche ed i trattamenti sperimentali messi in atto per contrastare la pandemia di coronavirus .

Il programma americano “Activ”

In particolare, l’attenzione è stata posta sul cosiddetto programma “Activ”, coordinato dal National Institutes of Health (NIH) americano, che negli ultimi due anni ha compreso oltre 30 diversi studi, 13 dei quali in corso, condotti allo scopo di individuare farmaci efficaci scegliendoli a partire da oltre 800 candidati iniziali. Tra questi ci sono farmaci pensati per contrastare direttamente il virus, altri sviluppati per contrastare i sintomi del Covid-19 e altri ancora messi a punto per ridurre il rischio di coaguli di sangue. E molti degli studi relativi dovrebbero generare risultati entro la prima metà dell'anno. A fare il punto della situazione ci ha pensato Lawrence Tabak, direttore ad interim del National Institutes of Health, concentrandosi solo su alcune tra le numerose ricerche a livello globale orientate alla scoperta di nuovi potenziali trattamenti. “Indipendentemente dall'esito dei risultati delle singole sperimentazioni, il 2022 dovrebbe fare chiarezza sul modo migliore per affrontare il Covid-19. I prossimi tre o quattro mesi potrebbero essere molto entusiasmanti da questo punto di vista”, ha riportato. “Anche le ricerche sui farmaci che mostrano una scarsa efficacia, infatti, possono rivelare informazioni importanti sui principi da non utilizzare e scremare l'insieme di composti considerati potenzialmente utili”, ha riferito ancora.

Dal Remdesivir agli anticorpi di AZ

“I nuovi farmaci potrebbero anche essere essenziali nei casi in cui il vaccino è meno efficace”, ha spiegato invece Taher Entezari-Maleki, dell'Università di Scienze Mediche di Tabriz, in Iran, “ad esempio contro le nuove varianti”. Facendo un quadro della situazione, Nature sottolinea come a metà del 2020, gli scienziati abbiano scoperto che uno specifico steroide, il “desametasone” abbia dimostrato di poter ridurre le risposte immunitarie eccessive, limitando il rischio di sintomatologia grave e di morte. Tra i farmaci presi in considerazione c’è poi l’antivirale Remdesivir, fino a poco tempo fa destinato alle persone ospedalizzate a causa del Covid-19. E lo scorso gennaio, la Food and Drug Administration (FDA) americana aveva concesso al Remdesivir l’uso per il trattamento ambulatoriale di pazienti ad alto rischio. Numerose aziende, quindi, si sono dedicate allo sviluppo di anticorpi monoclonali, versioni prodotte in serie degli anticorpi neutralizzanti che il sistema immunitario produce per contrastare il virus. Ad oggi, più di 200 anticorpi monoclonali sono in fase di sviluppo o di utilizzo e tra questi c’è la combinazione di due anticorpi, prodotta da AstraZeneca, e commercializzata come “Evusheld”, che può essere somministrato con un'iniezione intramuscolare ed è stato autorizzato dalla FDA per la prevenzione di Covid-19 nelle persone ad alto rischio di esposizione.