Covid, nuova tecnica prevede effetto varianti su efficacia monoclonali

La ricerca, che secondo gli esperti potrà aprire, in futuro, alla possibilità di progettare monoclonali resistenti alle varianti più pericolose del coronavirus pandemico, è riuscito ad identificare “i residui aminoacidici del virus che, una volta mutati, possono causare una drastica diminuzione dell’efficacia terapeutica di questi agenti”, come si legge in un comunicato diffuso sul sito dell’ateneo triestino. Gli anticorpi monoclonali, hanno sottolineato i ricercatori, sono derivati, attraverso specifiche procedure di laboratorio, da molecole l’organismo umano produce in modo naturale, rispondendo ad un'infezione o dopo l’inoculazione di un vaccino. In particolare, i due anticorpi bamlanivimab ed etesevimab, somministrati insieme, sono stati autorizzati già a partire dallo scorso febbraio per il trattamento del Covid-19 da lieve a moderato, sia negli Stati Uniti sia in Europa. In quest’ottica, “la metodologia applicata in questo studio ha permesso di prevedere e spiegare a livello molecolare gli effetti negativi sull'attività di questi agenti terapeutici di sostituzioni nelle posizioni 452 e 484 di Sars-Cov-2, mutazioni presenti nella ben nota variante Delta”, hanno riferito gli esperti. Secondo gli autori, studiosi del Molecular Biology and Nanotechnology Laboratory operativo nel dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’ateneo triestino, “i risultati computazionali presentati, fornendo un razionale molecolare agli effetti delle varianti circolanti di Sars-CoV-2, costituiscono uno strumento rapido e affidabile per identificare i punti di forza e di debolezza delle terapie anticorpali nei confronti di un virus in continua evoluzione, fornendo quindi sostanziali informazioni strutturali per lo sviluppo di anticorpi più efficienti”, hanno spiegato ancora.