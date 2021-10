Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 21 ottobre. LIVE

Così iò premier in vista del Consiglio Europeo di oggi. Il tasso di positività in Italia si attesta allo 0,8%, 33 i decessi nelle ultime 24 ore. Allarme nel Regno Unito, 40 mila contagi al giorno e picco di vittime da marzo. Il governo britannico non ha per il momento nessuna intenzione di ricorrere a "un piano b" contro l’aumento significativo di contagi e decessi. In Russia dichiarati nove giorni "non lavorativi": si resterà in casa, prendendo lo stipendio