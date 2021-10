Covid, Iss: morti non vaccinati 23 volte di più di quelli vaccinati

I dati emergono da un approfondimento dell'Istituto superiore di sanità sul periodo tra l'1 febbraio e il 5 ottobre 2021. In questi mesi sono stati 38.096 i decessi di persone positive al virus: tra queste, 33.620 (l’88,2%) non avevano ricevuto alcuna dose e 1.440 (il 3,7%) avevano completato il ciclo vaccinale. In media, i deceduti immunizzati erano 'iperfragili', con età media più alta rispetto ai non vaccinati (85,5 contro 78,3) e un numero medio di patologie più alto (5,0 contro 3,9 pre-esistenti)