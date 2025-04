Napoli, martellate alla moglie poi cade da balcone: morto 91enne

Tragedia al Parco Dalmine di Torre Annunziata: un pensionato per cause in corso di accertamento avrebbe aggredito la propria moglie 78enne con un martello, per poi suicidarsi lanciandosi dal balcone del proprio appartamento. La donna è ricoverata ma non in pericolo di vita

Prende a martellate la moglie, poi cade dal balcone e muore. Tragedia nella serata di oggi al Parco Dalmine di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti in via Carminiello 9: da una prima sommaria ricostruzione un uomo per cause in corso di accertamento avrebbe aggredito la propria moglie 78enne colpendola a martellate.

Poi il 91enne, ex operaio della fabbrica dismessa, si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone del proprio appartamento posto al quinto piano. La donna è stata soccorsa ed ora è ricoverata in codice rosso all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: dai primi accertamenti, pare che non sia però in pericolo di vita, ha un trauma cranico ma è vigile. Sul posto, allertati da alcuni vicini, sono intervenuti i carabinieri della stazione, della compagnia e del Gruppo di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini.