Anche per questa ragione l’Agenzia europea del farmaco (Ema) tiene sotto controllo una serie di vaccini che, pur essendo stati autorizzati in altri Paesi del mondo, non sono ancora utilizzabili in Europa. Sono NVX-CoV2373 (Novavax), Sputnik V, Vero Cell Inactivated (Sinovac), Vidprevtyn (Sanofi Pasteur). Il riesame continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio