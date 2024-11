Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, si vota oggi e domani

Alle 7 di questa mattina si sono aperte le urne nelle due regioni. In totale sono 4,3 milioni i cittadini chiamati al voto. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e ancora domani dalle 7 alle 15. In Umbria i candidati alla presidenza sono nove, anche se si profila un testa a testa Tesei-Proietti. In Emilia-Romagna i candidati sono quattro. Terminata l'era Bonaccini, il centrosinistra si affida al sindaco di Ravenna Michele de Pascale, mentre il centrodestra punta su Elena Ugolini

L’Emilia-Romagna e l’Umbria vanno al voto per le elezioni regionali. Si voterà in due giorni: i seggi hanno aperto questa mattina alle 7 e resteranno aperti fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Subito dopo - al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti - avrà inizio lo scrutinio. Per questo turno elettorale le sezioni sono 4.529 per l'Emilia Romagna in un totale di 330 Comuni e mille sezioni per l'Umbria suddivise in 92 Comuni. In totale gli elettori chiamati al voto nelle due Regioni sono quasi 4,3 milioni.