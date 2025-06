Macron a Roma, oggi l’incontro con Meloni per il "vertice del disgelo"

Oggi, a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio riceverà il presidente della Repubblica francese. Un vertice, dopo mesi di frizioni tra i due leader, per "parlarsi" e "progredire insieme" sulle questioni cruciali del momento: dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente fino ai dazi

Oggi, alle 18 a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Il vertice del disgelo, com’è stato definito dagli osservatori. Non sono previste dichiarazioni alla stampa, ma già la foto dei due leader insieme sarà una notizia. L’incontro, infatti, avviene dopo mesi di frizioni che hanno avuto il loro apice a Tirana, nel vertice dei volenterosi per l’Ucraina , con l'altro oramai famigerato scatto dal quale la premier italiana era assente. Una visita "importante", hanno fatto sapere dell'Eliseo. Per "parlarsi", "progredire insieme" sulle questioni cruciali del momento. La guerra in Ucraina, prima di tutto, ma anche la crisi in Medio Oriente e le questioni interne agli equilibri europei, dazi compresi.

Roma: “Segnale molto positivo”

A Roma, ai piani alti del governo, il bilaterale è stato accolto come "un segnale molto positivo, ottimo". Perché Italia e Francia, è il ragionamento anche della premier, sono "nazioni amiche" e hanno "posizioni comuni" su molti più dossier di quanto non si racconti. L’incontro servirà proprio a smontare una certa "narrazione": la scena, peraltro, sarà tutta per Meloni e Macron, perché non ci sarà un passaggio del presidente francese al Quirinale.

Le distanze

In realtà nessuno nega le distanze tra i due leader, ma l’obiettivo è quello di riportarle nell'ambito fisiologico, da entrambe le parti. "Non c'è assolutamente alcun ostracismo nei confronti di Meloni" che ha "sempre partecipato agli incontri", hanno assicurato da Parigi, gettando acqua sul fuoco di uno scontro che ha caratterizzato fin dall'inizio i rapporti tra i due. Ma il momento è complesso e c'è la necessità di non alimentare divisioni. Una riguarda i “formati” dei vertici, come quello dei volenterosi: sul tema, Roma ha sempre posto solamente "una questione di efficacia", hanno abbassato i toni i meloniani. Anche dall'Eliseo hanno precisato che "i formati possono variare" e "fra europei" la questione va gestita "secondo il principio dell'impatto migliore che si può ottenere secondo le circostanze". L'importante, ha insistito Parigi, è l'essere di fondo "d'accordo" e focalizzarsi "sull'essenziale". Come il "sostegno incrollabile" all'Ucraina.