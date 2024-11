Elezioni Emilia Romagna, i programmi dei candidati a confronto

Introduzione

In Emilia-Romagna si vota per le elezioni regionali domenica 17 (seggi aperti dalle 7 alle 23) e lunedì 18 novembre (seggi aperti dalle 7 alle 15). I cittadini aventi diritto, circa tre milioni e mezzo di persone, eleggeranno il nuovo presidente della Giunta regionale e i membri del Consiglio regionale (COME E QUANDO SI VOTA). In lizza per la poltrona da governatore ci sono quattro sfidanti: Elena Ugolini (centrodestra), Michele De Pascale (centrosinistra), Federico Serra (estrema sinistra) e Luca Teodori (lista civica). Ecco quali sono i loro programmi.