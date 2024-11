Meloni in video a Bologna. Piantedosi: "Stupefatto da parole Lepore"

La premier chiude a distanza la campagna elettorale del centrodestra per le regionali del 17 e 18 novembre a causa del protrarsi dell'incontro con i sindacati sulla Manovra. Intanto non si ferma la polemica esplosa nei giorni scorsi, dopo gli scontri tra i manifestanti di sinistra e le forze dell'ordine

A causa del protrarsi dell'incontro con i sindacati sulla Manovra, durato oltre cinque ore, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non partecipa in presenza al comizio del centrodestra di chiusura della campagna elettorale in Emilia-Romagna, a Bologna, dove era attesa in veste di presidente di FdI con gli altri leader della coalizione. Meloni interverrà in videocollegamento all'evento a sostegno della candidata presidente Elena Ugolini. Presenti invece i leader di Lega e FI Matteo Salvini e Antonio Tajani. Si vota domenica 17 e lunedì 18 novembre ( I CANDIDATI - COME SI VOTA ) e intanto non si ferma la polemica esplosa nei giorni scorsi, dopo gli scontri tra i manifestanti di sinistra antagonista e le forze dell'ordine.

Tensione sugli scontri a Bolgona

A Bologna nel week end i collettivi antifascisti, nel tentativo di raggiungere il corteo dell'estrema destra, sono entrati in contatto con le forze dell'ordine. Poco dopo i disordini, è intervenuta la premier per attaccare una "certa sinistra che continua a tollerare e foraggiare i facinorosi". Ma a portare avanti l'offensiva su questa linea è stato tutto il centrodestra, che ha puntato il dito in particolare contro il silenzio di Elly Schlein sulle violenze. Con Salvini che ha affermato: "Bisogna chiudere i centri sociali occupati dai comunisti, covi di criminali e zecche rosse". Immediata la replica del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha criticato la gestione dell'ordine pubblico e ha accusato l'esecutivo: "Il governo ha mandato le camicie nere a Bologna".

La chiusura della campagna elettorale

La chiusura della campagna elettorale di centrodestra è fissata per stasera. "Mi aspetto che Meloni, invece che commentare disordini, - incalza Lepore - dica cosa possiamo fare per le aree colpite dall'alluvione". Il sindaco usa parole nette per attaccare il governo sulla gestione della manifestazione di Casapound, "esattamente in mezzo" a giorni delicati di corsa elettorale. Intanto, il candidato alla presidenza del centrosinistra, Michele De Pascale, che ha condannato le violenze in piazza, non usa mezzi termini: "Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte e non andrebbero autorizzate manifestazioni che hanno finalità di apologia del regime fascista".

Piantedosi: "Stupefatto da dichiarazioni di Lepore"

E sulle dichiarazioni di Lepore oggi è tornato il ministro dell'Interno Piantedosi: "Sono stupefatto dalle dichiarazioni del sindaco al quale, come doveroso, il governo ha sempre assicurato ogni forma di convinta e leale collaborazione, da ultimo in occasione della recente alluvione della città e delle connesse polemiche che ne sono conseguite". C'è "irresponsabilità", secondo il ministro, nell'accreditare "la tesi non veritiera della presunta contrarietà allo svolgimento" dell'iniziativa. "Ancor più grave - aggiunge - insinuare presunte regie o interventi 'da Roma'".