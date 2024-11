Bologna, Salvini: "Chiudere centri sociali occupati da comunisti"

E' polemica dopo gli scontri avvenuti nel pomeriggio di ieri tra antagonisti e forze dell'ordine a Bologna, dove erano in corso due manifestazioni opposte: collettivi antifascisti da un lato e Rete dei Patrioti con anche CasaPound dall'altro. Il sindaco di Bologna Lepore: "Ci hanno mandato 300 camice nere" ascolta articolo

"Immagini vergognose e inaccettabili ieri da Milano e Bologna. Bisogna chiuderli questi centri sociali occupati dai comunisti e lo chiederò oggi stesso al ministro Piantedosi". A dirlo, in un incontro con i cittadini a Bettona (Perugia), il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le due manifestazioni andate in scena ieri, con scontri tra polizia e antagonisti nel capoluogo emiliano. "Chiederò una ricognizione di tutti i centri sociali di sinistra occupati abusivamente perchè sono covi di delinquenti", esplicita. "A Bologna la caccia al poliziotto con i bastoni, a Milano l'istigazione per la caccia all'ebreo come accaduto in Olanda e questo è inaccettabile in un Paese come l'Italia. Quindi da ministro, da vicepresidente del Consiglio, da genitore e dasegretario della Lega chiederò di intervenire immediatamente per chiudere questi covi di delinquenti che sono i centri sociali comunisti", aggiunge Salvini. leggi anche Bologna, scontri polizia-antagonisti in occasione di corteo CasaPound

Meloni: "Certa sinistra foraggia i facinorosi" Anche la premier Meloni è intervenuta, nella serata di ieri, sugli scontri di Bologna. "Ancora violenze e scontri generati dai collettivi, a Bologna, rivolti contro la Polizia di Stato. La mia totale solidarietà va agli uomini e alle donne delle Forze dell'Ordine, che con fermezza e professionalità hanno affrontato i soliti violenti, tra lanci di petardi e sassi, rischiando la loro incolumità. Spiace constatare che certa sinistra continui a tollerare e, talvolta, a foraggiare questi facinorosi, anzichè condannare apertamente questi episodi e mostrare solidarietà a chi, ogni giorno, lavora per garantirela sicurezza di tutti" ha scritto in un post sui social.

Le manifestazioni di Bologna e Milano Ieri si sono verificato scontri tra antagonisti e forze dell'ordine a Bologna, mentre si svolgevano svolte due manifestazioni: quella dei collettivi antifascisti e quella di `Riprendiamoci Bologna - Contro degrado, spaccio e violenza´ promossa dalla Rete dei Patrioti a cui partecipa anche CasaPound. I collettivi hanno tentato di raggiungere la zona dove si trova la manifestazione dei Patrioti e si sono scontrati con la polizia a più riprese nel parco della Montagnola. A Milano invece durante la manifestazione pro Palestina si è inneggiato ai "ragazzi di Amsterdam" che hanno aggredito dei tifosi israeliani e sono state esposte foto del leader di Hamas Sinwar, ucciso da Israele e e considerato la mente degli attacchi del 7 ottobre. Il sindaco di Bologna Lepore: "Ci hanno mandato 300 camice nere" Critiche dal governo arrivano invece dal sindaco di Bologna Matteo Lepore. "Io mi chiedo - accusa - come sia possibile ancora una volta che Bologna non venga rispettata: domani ci sarà la presidente Meloni in città, ci hanno mandato 300 camicie nere, noi invece vorremmo ancora a chiedere i fondi per l'alluvione. I principali ministri del governo e la presidente del consiglio sono venuti in tre giorni, e esattamente in mezzo arrivano i Patrioti CasaPound. Non andava gestito così l'ordine pubblico, credo che il Ministero degli Interni su questo debba dare spiegazioni alla città di Bologna". approfondimento Milano, al corteo pro-Palestina applausi "ai ragazzi di Amsterdam”