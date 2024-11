Bologna, scontri polizia-antagonisti: cercavano raggiungere CasaPound

Si sono registrati degli scontri tra manifestanti del corteo antifascista a Bologna - dove oggi erano in programma la manifestazione di Rete dei Patrioti, CasaPound e altre organizzazioni di estrema destra e il presidio contro la manifestazione stessa - e la polizia, in tenuta antisommossa, sulla scalinata del Pincio. Il gruppo aveva raggiunto rapidamente via Indipendenza, percorrendo via Irnerio, per raggiungere la zona vicina dove si trova il gruppo di Casapound. Ad un certo punto in tanti dal corteo antagonista si sono diretti con il volto coperto verso il parco della Montagnola fin sulla scalinata dove c'è stato il contatto con le forze dell'ordine. C'è stato lancio di fumogeni e petardi. Sotto la scalinata si trova l'altro gruppo, diviso da un cordone di polizia in piazza XX settembre e un cantiere. Tra i partecipanti del corteo dei collettivi antifascisti si sono registrati alcuni feriti lievi.

Collettivi e CasaPound si fronteggiano a distanza

I collettivi antifascisti e CasaPound si sono fronteggiati a distanza in via Indipendenza a Bologna: da una parte il corteo antifascista, sulle scalinate del Pincio pronto eventualmente a scendere in via Indipendenza; dall'altra parte in via Boldrini invece c’era il corteo di CasaPound, con bandiere tricolori e del movimento politico di estrema destra. I due cortei erano divisi dal cantiere del tram di via indipendenza e da due cordoni di polizia in tenuta antisommossa. Anche il ponte vicino alla stazione ferroviaria è stato bloccato da un cordone di Polizia, mentre su tutta la zona sorvolava un elicottero. Dopo gli scontri tra manifestanti e polizia che ha cercato di bloccare la discesa del collettivi antifascisti dalle scalinate del Pincio, la situazione è tornata ad una relativa calma. Il corteo dei collettivi antifascisti ha poi lasciato la Montagnola, dirigendosi verso in piazza VIII agosto. "Non era possibile concedere piazza XX Settembre a CasaPound e ai fascisti, e se il governo ha deciso di concedergliela loro era giusto opporsi. Il governo Meloni e la sinistra al caviale ha perso. A Bologna non si passa", ha scandito al microfono uno degli organizzatori del corteo. "I fascisti non li vogliamo in una città rossa come Bologna”, ha detto un altro manifestante.

Consigliere in corteo: “Ecco risultato della piazza ai fascisti”

"Questo è il risultato del dare la piazza ai fascisti”, ha detto il consigliere comunale di Coalizione civica in comune a Bologna, Detjon Begaj, che ha partecipato alla manifestazione dei collettivi antifascisti, commentando le tensioni registrate nel corso del corteo tra forze dell'ordine e manifestanti. Al corteo, in via Irnerio, è passata anche la vicesindaca Emily Clancy.