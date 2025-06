Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann arrestato 5 volte negli Usa

"Il pericolo di reiterazione del reato lo si desume dalle specifiche e particolarmente gravi modalità del fatto, avendo egli dimostrato di non essere in grado di controllare gli impulsi violenti verso soggetti estranei e indifesi come una bambina di, verosimilmente, neanche un anno", ha scritto il gip di Roma, Flavia Costantini, nell'ordinanza cautelare

"Da interlocuzioni intercorse con il personale FBI in servizio presso l'ambasciata americana, è emerso che Ford (alias di Francis Kaufmann) ha circa cinque arresti precedenti per violenza domestica e aggressioni. Ha scontato 120 giorni di carcere per aggressione con arma letale che ha causato gravi lesioni fisiche". E' quanto scrive il gip di Roma nell'ordinanza emessa nei confronti dell'uomo accusato di avere ucciso una bimba di sei mesi - con ogni probabilità la figlia- e occultato il corpo di una donna. Entrambe le vittime sono state trovate a Villa Pamphili.

Gip: "Kaufmann non controlla impulsi violenti"

"Il pericolo di reiterazione del reato lo si desume dalle specifiche e particolarmente gravi modalità del fatto, avendo egli dimostrato di non essere in grado di controllare gli impulsi violenti verso soggetti estranei e indifesi come una bambina di, verosimilmente, neanche un anno", prosegue il gip di Roma, Flavia Costantini, nell'ordinanza cautelare di 10 pagine con cui ha disposto il carcere per Francis Kaufmann. Il giudice poi ricorda che, allo stato, non è neppure possibile "escludere di essere davanti a un duplice omicidio", visto che ancora sono in corso accertamenti sul corpo della donna, di circa 40 anni, trovata a poca distanza dal cadavere della bimba di cui era la mamma. "L'efferatezza congenita allo strangolamento della bambina - scrive ancora il gip a pagina 9 del provvedimento - non lascia adito a dubbi sull'estrema pericolosità dell'uomo".