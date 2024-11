Milano, corteo pro-Palestina "un applauso ai ragazzi di Amsterdam”

“Dobbiamo agire anche qui contro il sionismo”



"In questi giorni abbiamo visto come nostri fratelli ad Amsterdam, in Olanda, hanno agito contro il sionismo. Questa è la solidarietà. Dobbiamo farlo anche qui in Italia, non possiamo rimanere solo a fare le piazze di solidarietà, dobbiamo agire nelle piazze, nei luoghi di lavoro, alle manifestazioni. Bisogna agire ora, non domani". E' quanto hanno detto al megafono gli attivisti al corteo pro Palestina di Milano, che da piazzale Cadorna verso Porta Genova. Dopo un applauso iniziale "ai giovani di Amsterdam", il tema è stato ripreso da un altro attivista, anche stavolta accolto da applausi, grida e qualche fischio. "Tutti i media hanno detto che erano atti antisemiti: ciò che è stato portato ad Amsterdam erano atti antisionisti".