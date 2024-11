Israeliani aggrediti, ad Amsterdam manifestazioni vietate per 3 giorni

La polizia olandese ha detto di aver avviato un’indagine su diversi incidenti avvenuti dopo la partita tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. Secondo la sindaca Femke Halsema, criminali in scooter hanno setacciato la città alla ricerca dei tifosi israeliani in attacchi "mordi e fuggi". Alcuni video mostrano inseguimenti e pestaggi, altri ultrà israeliani intonare cori anti Palestina. Condanna internazionale. Netanyahu ha parlato di “attacco antisemita mirato”. Meloni ha denunciato un "inaccettabile antisemitismo dilagante" ascolta articolo

Dopo la caccia ai tifosi israeliani nelle strade di Amsterdam, avvenuta nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre, la capitale dei Paesi Bassi ha deciso di vietare le manifestazioni per tre giorni. Lo ha fatto sapere la Cnn. Le violenze, che le autorità olandesi hanno condannato come antisemite, sono avvenute dopo la partita Ajax-Maccabi Tel Aviv di Europa League. La polizia olandese ha dichiarato di aver avviato una indagine su diversi incidenti avvenuti dopo il match. Secondo la sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, alcuni criminali in scooter hanno setacciato la città alla ricerca dei tifosi del Maccabi in attacchi "mordi e fuggi". Halsema, in una conferenza stampa, ha aggiunto che questo "è un momento terribile per la nostra città... Mi vergogno molto del comportamento tenuto" (GUERRA ISRAELE MEDIO ORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI).

Lo scambio di accuse Dopo gli scontri, ci sono stati 5 feriti portati in ospedale, tra 20 e 30 contusi lievi e circa 60 arresti effettuati dalle forze dell'ordine. “Ci hanno teso un'imboscata, la polizia non ci ha protetto”, hanno raccontato gli israeliani. Hanno parlato di "ragazzi sugli scooter" che hanno dato la caccia ai tifosi israeliani, attaccandoli con bastoni e coltelli. “Hanno iniziato loro, non dovevano venire”, hanno risposto dal gruppo di filopalestinesi. Il capo della polizia Peter Holla, in conferenza stampa, ha spiegato: "A causa di un'annunciata manifestazione pro-Palestina in concomitanza con la commemorazione della Notte dei Cristalli, abbiamo previsto rischi per l'ordine pubblico e ci siamo preparati al massimo", eppure non è stato possibile prevenire gli scontri, poiché di natura "improvvisa". Alcuni video mostrano inseguimenti, pestaggi e le immagini di un giovane a terra costretto a gridare "Non sono ebreo". Altri filmati mostrano alcuni ultrà israeliani intonare cori anti Palestina. "Hanno iniziato ad attaccare le case delle persone con appese bandiere palestinesi ed è lì che è iniziato tutto", ha detto ai microfoni di Al Jazeera il consigliere comunale di un partito di sinistra della città di Amsterdam, Jazie Veldhuyzen. "Il comportamento di certi tifosi" del Maccabi Tel Aviv "non giustifica" però la violenza scoppiata dopo, ha dichiarato la sindaca Halsema. vedi anche Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, ecco cosa sappiamo

Le reazioni internazionali Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, che ha aperto un ponte aereo, ha parlato di “attacco antisemita mirato”. Condanne sono arrivate da tutto il mondo. Il re d'Olanda ha evocato la Shoah: “Abbiamo fallito di nuovo”. “Un pogrom, siamo la Gaza d'Europa”, ha detto il leader sovranista Geert Wilders. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “Atti inaccettabili e vili”. “Fatti che ricordano le ore buie della storia”, ha aggiunto il presidente francese Emmanuel Macron. La premier Giorgia Meloni ha denunciato un "inaccettabile antisemitismo dilagante". "Hanno fatto entrare carrettate, anzi barconate di islamici e poi si stupiscono se gli islamici, nel nome del loro estremismo, danno la caccia all'ebreo. Ci sono anche città italiane dove si è sviluppato questo antisemitismo strisciante", ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. La Comunità ebraica ha parlato di “oltraggio nella città di Anna Frank: l'Ue si muova”. Una netta "condanna" è arrivata anche dai vescovi cattolici olandesi, con una presa di posizione rilasciata al Sir dalla Conferenza episcopale olandese. "Siamo scioccati. Ogni forma di antisemitismo e odio contro l'altro è un grave peccato contro il Creatore. Il nostro Paese dovrebbe essere una casa sicura per ogni essere umano. Le differenze di opinione o di background non dovrebbero mai portare a privazioni, oppressione e certamente non a violenza, verbale o fisica”, hanno detto. vedi anche Chi sono i 'Maccabi Fanatics', ultras israeliani gemellati con l'Ajax

Nessun incidente per la partita di basket Maccabi-Virtus Intanto, a Bologna ieri sera si è giocata la partita di basket dell'EuroLeague tra il Maccabi Tel Aviv e la Virtus Bologna. C’era il timore di nuovi scontri, ma non sono stati segnalati episodi di tensione tra le tifoserie e il match si è concluso senza incidenti. Le autorità israeliane avevano invitato i tifosi a rimanere a casa. vedi anche Basket, pochissimi tifosi israeliani a Bologna per Virtus-Maccabi