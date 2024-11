Ajax-Maccabi, israeliani aggrediti: Netanyahu manda aerei a prenderli

Gli scontri esplosi al termine dell'incontro di Europa League ad Amsterdam, vinto 5-0 dai padroni di casa. Decine di arresti. Lo Stato ebraico parla di aggressione filo-palestinese e interviene in prima persona per il soccorso degli ultras coinvolti

Dieci israeliani tifosi del Maccabi Tel Aviv sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti ad Amsterdam da una folla che il ministro degli Esteri dello Stato ebraico ha definito filo-palestinese, come confermato dagli stessi dai media israeliani. Il premier Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro olandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali "ad agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi" e ha chiesto che due aerei vengano inviati ad Amsterdam per riportare indietro i cittadini israeliani rimasti vittima dell'aggressione. Sul web sono stati diffusi video che mostrano persone a volto coperto e con in mano bandiere palestinesi assalire un tifoso del Maccabi, sconfitto ieri sera dall'Ajax in un match di Europa League.