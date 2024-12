Usa, Trump nomina Tilman J. Fertitta ambasciatore in Italia

Il presidente eletto americano Donald Trump ha scelto il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Si tratta di Tilman J. Fertitta, uomo d'affari, imprenditore del settore ospitalità-entertainment e proprietario della squadra di basket degli Houston Rockets. "Sono lieto di annunciare che Tilman J. Fertitta è stato nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Italia”, ha detto Trump, ricordando che l'imprenditore “è un affermato uomo d'affari, che ha fondato e costruito una delle più importanti società immobiliari e di intrattenimento del nostro Paese, dando lavoro a circa 50.000 americani”. Tilman, ricorda il tycoon, “ha una lunga storia di donazione alla comunità attraverso numerose iniziative filantropiche, che includono associazioni di beneficenza per bambini, forze dell'ordine e comunità medica. Inoltre, Tilman è il presidente più anziano del Consiglio di amministrazione dell'Università di Houston. È anche proprietario della squadra di basket Houston Rockets. Congratulazioni a Tilman e alla sua straordinaria famiglia!", ha concluso Trump.

Chi è Tilman J. Fertitta

Nato a Galveston in Texas 57 anni fa, Fertitta è proprietario della squadra di basket degli Houston Rockets, e il suo nome come nuovo ambasciatore a Roma era già circolato. È anche un imprenditore del settore ospitalità-entertainment e una personalità tv. Nel 2023, Forbes valutava la sua fortuna in 8,4 miliardi di dollari. Mentre Fortune lo colloca al 260° posto nella lista delle persone più ricche. Ha origini siciliane e suo padre Vic era proprietario di un ristorante di pesce, nel quale Fertitta contribuiva aiutando in cucina dopo la scuola. La sua carriera si snoda tra hotel, ristoranti, casino e parchi di divertimento. Tra le altre cose, è stato anche una star nel reality show Billion Dollar Buyer su Cnbc. Nel 2017 ha acquistato i Rockets, la squadra Nba di Houston, per 2,2 miliardi di dollari. In passato ha donato in modo bipartisan, a democratici e repubblicani, dai Clinton ai Bush. In particolare, nel 2020 ha versato 140mila dollari alla campagna di Donald Trump e 5.600 dollari a quella di Joe Biden.