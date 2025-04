Usa, crollo di turisti con presidenza Trump. Cosa sta succedendo?

Prima che il tycoon tornasse alla Casa Bianca, si stimava che quest'anno il turismo negli States sarebbe salito dell'8,8%. Adesso si prevede un -5,1%. Il saldo per ora è già negativo: nel mese di marzo sono arrivati il 28% in meno di tedeschi e il 25% in meno di spagnoli rispetto al 2024. I malumori diffusi verso l'amministrazione Trump e alcuni spiacevoli episodi di cronaca potrebbe essere i responsabili di questo crollo. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 dell'11 aprile ascolta articolo

Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno perso il loro appeal a livello turistico? Così sembrano indicare gli ultimi dati disponibili della Us Trade Commission, nonostante fino a pochi mesi fa si prevedeva che i flussi di visitatori sarebbero invece stati in aumento. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri di Sky TG24 andata in onda venerdì 11 aprile.

Il caso del ricercatore francese rispedito indietro Forte il calo dei turisti nel mese di marzo rispetto al 2024. Si registra un -28% di visitatori dalla Germania, -25% dalla Spagna, -23% dal Messico, -14% dal Regno Unito, -8% dalla Francia. L'Italia è quasi un'eccezione, con una flessione ben più contenuta: -3%. Quale potrebbe essere il motivo? In parte si registra un'avversione più marcata verso l'amministrazione di Donald Trump. Ma in parte potrebbe essere anche per la diffusione di notizie di cronaca come quella del ricercatore francese a cui è stato negato l'accesso negli Usa. Bloccato all'aeroporto di Houston, Texas, durante un controllo del suo smartphone la polizia ha trovato dei messaggi in cui criticava il presidente. Per questo sarebbe stato rispedito indietro.

Crollo dei turisti in arrivo dal Canada Un discorso a parte lo merita il turismo dal Canada, da sempre una parte tra le più rilevanti del turismo negli States, se non altro per la vicinanza geografica tra i due Paesi. Il crollo è stato fortissimo: a marzo si è registrata una flessione del 31,9% degli ingressi via terra e del 13,5% via aereo. Questo si traduce in cifre enormi perse per le casse degli Stati Uniti.

Un cambio improvviso con la presidenza Trump Eppure, fino a non molto tempo fa, prima che arrivasse Trump alla Casa Bianca, il think tank Tourism Economics stimava che nel 2025 ci sarebbe stato un aumento di turisti dell'8,8%. Adesso il saldo è opposto: si prevede una diminuzione del 5,1%.