Negato l'accesso negli Usa a un ricercatore francese: aveva criticato la presidenza Trump

Bloccato all'aeroporto di Houston poi espulso dagli Stati Uniti per aver criticato l'amministrazione di Donald Trump. È successo a uno scienziato francese, in viaggio in Texas per una conferenza per il Centro nazionale francese per la ricerca scientifica, a cui è stato negato l'accesso negli Usa. A rivelarlo, all'agenzia France Press, è stato Philippe Baptiste, ministro dell'Educazione superiore e della ricerca francese. Dopo aver controllato lo smartphone del ricercatore, la polizia ha rinvenuto una serie di messaggi che contenevano critiche alle politiche del presidente statunitense.