Ucraina, le reazioni dall'Italia dopo lo scontro Trump-Zelensky

Introduzione

Hanno fatto scalpore le parole del presidente americano Donald Trump, che ha definito il leader ucraino Zelensky "un dittatore mai eletto e un comico mediocre". Secondo il Capo della Casa Bianca, è riuscito ad ottenere centinaia di miliardi dagli Stati Uniti "per una guerra che non avrebbe mai vinto. Si rifiuta di indire elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini ed è stato bravo solo a suonare Biden come un violino. L'Europa ha fallito". Il presidente dell'Ucraina, dopo il vertice Usa-Russia a Riad, aveva detto del tycoon: "Trump vive in uno spazio di disinformazione russa. Aiuta Putin a uscire dall'isolamento". Lo scontro ha suscitato reazioni internazionali e anche in Italia diversi esponenti politici si sono schierati nello scontro in atto.