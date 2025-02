Ucraina, disgelo Usa-Russia. Zelensky: no accordi senza Kiev. LIVE

Disgelo Usa-Russia al vertice di Riad. 'A tempo debito' il via a negoziati sull'Ucraina. 'Squadre di alto livello' tratteranno per la fine della guerra. 'Tutti facciano concessioni', dice il ministro degli Esteri russo Lavrov che considera 'inaccettabili' i peacekeeper al confine con Kiev e attacca Zelensky: 'Lui e la sua squadra vanno fatti ragionare, meritano bacchettate sulle mani'. Il Segretario di Stato americano Rubio apre alla presenza dell'Ue al tavolo. E Trump dice: 'i colloqui con la Russia sono andati molto bene. Sono più fiducioso di prima'. Per il presidente Usa, inoltre, "se i Paesi europei vogliono inviare truppe in Ucraina" dopo l'accordo "agli Stati Uniti va bene". "Non ho intenzione di ritirare le truppe americane dall'Europa dopo l'accordo in Ucraina. Nessuno me lo ha chiesto e non voglio farlo" dice da Mar-a-Lago.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: