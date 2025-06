È morto Leonard A. Lauder, presidente di The Estée Lauder Cosmetics

Con profondo dolore, The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ha annunciato su Business Wire il decesso del presidente emerito Leonard A. Lauder, all'età di 92 anni, circondato dai familiari, il giorno 14 giugno.

Il comunicato

"Il signor Lauder, primo figlio di Estée e di Joseph H. Lauder, i fondatori di The Estée Lauder Companies, è nato a New York nel 1933. Si è diplomato alla Bronx High School of Science e si è laureato alla Wharton School della University of Pennsylvania e alla Officer Candidate School della Marina degli Stati Uniti. Il signor Lauder ha studiato alla Graduate School of Business della Columbia University" - così recita il communicato che annuncia il decesso dell'imprenditore.