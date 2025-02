Mattarella: "La Russia torni a rispettare la sovranità di ogni Stato"

"Il mondo che noi vorremmo è quello che rispetta il diritto internazionale", ha detto il presidente della Repubblica nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dei colloqui con il presidente montenegrino Milatovic. Poi ha aggiunto: "L'auspicio è che si raggiunga una pace giusta in Ucraina e che non sia fittizia o fragile".

"L'auspicio è che la Russia torni a svolgere un ruolo di rilievo nel rispetto della sovranità di ogni Stato, è un auspicio che ho sempre fatto nel rispetto del diritto e della carta delle nazioni Unite". A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dei colloqui con il presidente montenegrino Milatovic. "Il mondo che noi vorremmo è quello che rispetta il diritto internazionale", ha aggiunto il capo dello Stato, auspicando "che si raggiunga una pace giusta in Ucraina e che non sia fittizia o fragile".

Gli attacchi di Mosca a Mattarella

Parole, quelle di Mattarella, che arrivano all'indomani di un nuovo attacco da parte della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha puntato il dito contro il capo dello Stato italiano dichiarando che il presidente "ha affermato di credere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich" e minacciando che "ciò non può e non sarà mai lasciato senza conseguenze". "Questo ci viene detto da una persona che non può non sapere quanti soldati italiani hanno ucciso i nostri nonni e bisnonni sul nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale sotto gli stendardi e gli slogan nazisti", ha detto ancora Zakharova, ribadendo in sostanza gli stessi concetti dell'affondo arrivato a freddo il 14 febbraio. Il Quirinale ha deciso di non commentare le frasi arrivate da Mosca: il presidente è "sereno", aveva già fatto sapere venerdì.