Tracce di cannabis, Haribo richiama lotto di caramelle nei Paesi Bassi

L’azienda ha sottolineato che la misura è stata presa in via precauzionale, poiché solo tre confezioni risultano contaminate, almeno fino a quando è scattato il richiamo. Lo stesso è limitato "ad un prodotto e ad un lotto specifici" nei Paesi Bassi, mentre i prodotti in altri Paesi non sono interessati

Le indagini in corso

I campioni prelevati dalle caramelle al gusto cola hanno rivelato che il prodotto era stato contaminato da cannabis, come confermato dalla stessa NVWA, secondo cui tra l’altro la polizia olandese sta ora indagando su come questo possa esser accaduto. "Non si sa ancora come la cannabis sia finita nelle caramelle", ha dichiarato l'ente di regolamentazione. Proprio Haribo ha avvertito i clienti di non consumare le caramelle. L’azienda ha sottolineato che la misura è stata presa in via precauzionale, poiché solo tre confezioni risultavano contaminate, almeno fino a quando è scattato il richiamo. Lo stesso è limitato "ad un prodotto e ad un lotto specifici" nei Paesi Bassi, mentre i prodotti in altri Paesi non sono interessati, ha dichiarato il colosso dolciario tedesco alla Cnn in un comunicato. L'azienda sta "collaborando a stretto contatto con le autorità per supportare le indagini e accertare i fatti relativi alla contaminazione", ha aggiunto la nota.

Il comunicato di Haribo

Haribo, si può leggere come detto nel comunicato apparso online alcuni giorni fa, “ha annunciato che sono in circolazione confezioni da un chilo di HARIBO Happy Cola F!ZZ (con data di scadenza a gennaio 2026) insieme a caramelle che possono causare problemi di salute, come vertigini, qualora consumate. Al momento, si tratta di tre confezioni, ma a scopo precauzionale stiamo richiamando la merce in questione. Le autorità, inclusa la NVWA (National Verizonal Vanguard), stanno attualmente indagando sulla causa, in stretta collaborazione con l’azienda. Gli altri prodotti Haribo possono essere consumati in sicurezza. Chiediamo ai consumatori di non consumare prodotti che corrispondono alla descrizione, all'immagine e al codice di produzione indicati di seguito.

Prodotto: HARIBO Happy Cola F!ZZ (1000 grammi)

Codice di produzione: L341-4002307906

Data di scadenza: gennaio 2026

"Le confezioni di HARIBO Happy Cola F!ZZ con codici di produzione diversi da quelli indicati di seguito e tutti gli altri prodotti Haribo possono essere consumati in sicurezza”, ha precisato ancora l'azienda.