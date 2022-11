Trova assegno da 4 mln smarrito da Haribo: ricompensato con caramelle

Ha trovato un assegno di 4 milioni di sterline e lo ha restituito. Ma in cambio ha avuto una magra - ma golosa - ricompensa. Il fatto è avvenuto in Germania, a Francoforte, dove un 38enne in attesa del treno per recarsi a far visita alla madre, ha visto abbandonato un assegno intestato all'azienda tedesca di caramelle Haribo. Un assegno da ben 4 milioni di sterline, che equivalgono a oltre 4 milioni 600 mila euro. L'uomo ha così deciso di consegnarlo al legittimo intestatario, ma si è visto ringraziare con soli sei pacchetti di caramelle gommose. Haribo ha anche precisato che la scatola inviata al 38enne è “un pacchetto standard che di solito inviamo come ringraziamento”.