Ex speaker Usa Nancy Pelosi ferita nel viaggio in Lussemburgo

L'ex presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi si è ferita durante la sua visita in Lussemburgo per commemorare una battaglia chiave della Seconda Guerra Mondiale ed è stata ricoverata in ospedale, annuncia il suo ufficio. L'84enne democratica si trovava nel Granducato con una delegazione bipartisan del Congresso per celebrare l'80esimo anniversario della Battaglia della Colata, ha dichiarato il suo portavoce Ian Krager in un comunicato. "La Presidente Emerita Nancy Pelosi ha subito un infortunio durante un impegno ufficiale ed è stata ricoverata in ospedale per essere valutata", ha dichiarato. Pelosi "sta ricevendo un trattamento eccellente", ha detto Krager, aggiungendo che "continua a lavorare e si rammarica di non poter partecipare al resto" degli impegni della delegazione. La dichiarazione non specifica le ferite riportate dalla Pelosi, ma i media statunitensi, citando insider senza nome, hanno riferito che la donna era inciampata scendendo le scale di marmo ed era caduta violentemente, rompendosi l'anca.