Stati Uniti, ergastolo per l'aggressore del marito di Nancy Pelosi

La sentenza

Il 28 ottobre del 2022, David DePape, 44 anni, carpentiere residente a Richmond, in California, e seguace di varie teorie cospirative di estrema destra, si introdusse nella casa di San Francisco dei coniugi Pelosi e colpì alla testa Paul Pelosi, gridando: "Dov'è Nancy?". Prima di perdere conoscenza, l'82enne fece in tempo a chiamare la polizia. DePape ammise subito che la sua intenzione era di "rompere le rotule" alla speaker della Camera se non avesse confessato le "bugie" dei democratici. L'uomo non si è mai scusato con la famiglia e anzi, oggi in aula, ha letto una lunga dichiarazione in cui accusava il governo di aver organizzato gli attacchi dell'11 settembre 2001 e inveiva contro "rituali omicidi magici e malvagi" organizzati dai politici. Per i difensori, che promettono di fare appello, queste dichiarazioni dimostrano l'infermità mentale del loro assistito.

Gli incubi di Paul Pelosi

"E' mia intenzione che il signor DePape non esca mai di prigione, non potrà mai essere rilasciato sulla parola", ha detto il giudice Harry Dorfman mentre leggeva la sentenza. Paul Pelosi ha chiesto la pena massima per il suo aggressore dicendo che da allora non riesce più a dormire tranquillo e ha continui incubi. "L'ultimo sonno tranquillo" si è interrotto bruscamente "quando l'imputato è entrato con violenza in casa mia, ha fatto irruzione nella mia camera da letto e si è piazzato sul mio letto con un martello e delle fascette, chiedendo di vedere mia moglie e urlando 'Dov'è Nancy?'", ha raccontato.