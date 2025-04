Guerra Ucraina Russia, Usa non firmano condanna del G7 su Sumy. LIVE

Gli Stati Uniti non firmano un comunicato di condanna del G7 all'attacco russo a Sumy affermando l'esigenza di continuare le trattative con Mosca. Il segretario generale della Nato Rutte incontra Zelensky a Odessa: “Il sostegno dell'Alleanza a Kiev è incrollabile”. Mentre il leader ucraino liquida l'inviato Usa Witkoff, che a Fox News dice che un eventuale accordo di pace con la Russia includerebbe la questione dei 'cinque territori'. Per Zelensky, “tutti i territori appartengono allo Stato unitario dell'Ucraina, per noi queste sono linee rosse”. Allerta aerea nella notte in varie regioni ucraine.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: