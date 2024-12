Ucraina, Kiev: truppe Ue per garantire pace. Apertura da Crosetto LIVE

Anche se la tregua è ancora lontana, inizia a circolare, in Europa, il dibattito su forze di pace occidentali in Ucraina dopo la guerra. In Italia il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso "la speranza di parlare di pace e di peacekeeping il prima possibile in Ucraina" e ha sottolineato la "disponibilità a svolgere questo ruolo, nel quale ci siamo sempre distinti come nazione". Ma per mantenere la pace bisogna prima raggiungerla e fare in modo che sia "giusta", ha commentato poco dopo Antonio Tajani. "E' prematuro parlare di qualsiasi iniziativa del giorno dopo", secondo il ministro degli Esteri.