I dolci di natale nel mondo. FOTO

1/17 ©Fotogramma

Con l'arrivo del Natale le cucine entrano in fermento. Non solo quelle professionali, indaffarate con panettone, pandoro e torrone, ma anche quelle casalinghe, alle prese con un'infinità di dolci natalizi regionali. Il simbolo delle festività invernali italiane nel mondo resta senza dubbio il panettone. Nato quasi per caso, è un grande pane dolce farcito di canditi, ormai esportato in tutto il mondo. Ma anche nel resto del pianeta i dolci di Natale abbondano

Le 10 tradizioni di Natale più curiose del mondo