Le 10 tradizioni di Natale più curiose del mondo. FOTO

Note come "Julebukk" in Norvegia e "Julbock" in Svezia, le capre sono ciò che resta del mito di Thor e del suo carro trainato da questi animali. Le loro rappresentazioni, in tempi moderni, sono invece simbolo del demonio. Per questo, in alcune città scandinave, vengono anche date alle fiamme come buon auspicio