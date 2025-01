Zelensky: Ucraina ha zona cuscinetto nel Kursk, 38mila perdite russe

Ammontano a 38mila le perdite russe nel Kursk. La cifra è del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un post su X scrive: "Sono esattamente cinque mesi dall'inizio delle nostre azioni nella regione di Kursk, e continuiamo a mantenere una zona cuscinetto sul territorio russo, distruggendo attivamente il loro potenziale militare lì. Durante l'operazione, il nemico ha già perso oltre 38.000 soldati, con circa 15.000 perdite irrecuperabili". "I russi hanno schierato le loro unità più forti a Kursk, compresi soldati della Corea del Nord", ricorda Zelensky, secondo cui "è importante notare che tutta questa forza non può ora essere reindirizzata su altri fronti, né nella regione di Donetsk, né contro Sumy, Kharkiv o Zaporizhzhia". "Ringrazio tutti i nostri combattenti che stanno riportando la guerra a casa in Russia, e stanno dando all'Ucraina maggiore sicurezza e forza", conclude.





