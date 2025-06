Agguato a un matrimonio in Francia, morti la sposa e un assalitore

Un gruppo di uomini armati e con il volto coperto ha aperto il fuoco verso le 4.30 di oggi a Goult, quando gli sposi si apprestavano a lasciare la festa in auto e sono stati investiti dal fuoco degli assalitori. Nella sparatoria sono morti la sposa e uno degli aggressori, investito dall'auto degli sposi che tentavano di fuggire

Un gruppo di uomini armati e con il volto coperto ha aperto il fuoco all'alba di oggi a Goult, un paesino di 1.000 abitanti nel sud della Francia, durante una festa di matrimonio. Due persone, fra cui la sposa, sono morte, mentre altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave. Lo si apprende da fonti dell'inchiesta, subito aperta per quello che sembra un regolamento di conti. I fatti sono avvenuti verso le 4:30, quando gli sposi si apprestavano a lasciare la festa in auto e sono stati investiti dal fuoco degli assalitori, arrivati a bordo di un altro veicolo. Secondo le fonti, nella sparatoria sono morti la sposa e uno degli assalitori, investito dall'auto degli sposi che tentavano di fuggire. Stando alle fonti, un bambino di 10 anni sarebbe fra i 3 feriti gravi. Nella regione è stato dispiegato un importante numero di agenti e gendarmi alla ricerca di alcuni degli aggressori che si sono dati alla fuga.