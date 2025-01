Mosca: "Nella notte abbattuti 32 droni ucraini". LIVE

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 32 droni ucraini in sette regioni del Paese e sul Mar d'Azov: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. Undici velivoli senza pilota sono stati distrutti nella regione di Saratov, quattro nella regione di Kursk e altrettanti in quella di Rostov, tre nel Belgorod e altri tre nella regione di Bryansk, due nel Krasnodar, uno nel Volgograd e quattro sulle acque del Mare di Azov.