Ucraina, Zelensky: "Russia brucia volti dei soldati nordcoreani morti"

"Anche dopo anni di guerra quando pensavamo che i russi non potessero essere più cinici, vediamo qualcosa di ancora peggiore. La Russia non solo invia le truppe nordcoreane per assaltare le posizioni ucraine ma cerca anche di nascondere le perdite bruciando i volti dei soldati nordcoreani uccisi in battaglia. Questa follia va fermata!". È il presidente ucraino a muovere questa accusa nei confronti di Mosca postando su X un video in cui si vedono truppe nordcoreane uccise al fronte (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA).

La situazione sul campo

Queste terribili immagini arrivano dal fronte di Kursk dove, secondo gli americani, l'esercito di Kim Jong-Un conta già "diverse centinaia" di vittime tra morti e feriti. Negli ultimi giorni i soldati nordcoreani sono stati segnalati in prima linea al fianco dei russi per riconquistare la regione di confine dopo il blitz ucraino di agosto. Anche se, come previsto, si starebbero rivelando carne da macello. Secondo le unità di Kiev impegnate sul campo, le truppe di Kim lanciano attacchi di fanteria usando "le stesse tattiche di 70 anni fa", non hanno esperienza e devono fare i conti con un territorio sconosciuto e avverso. Allo stesso modo, analisti americani hanno rilevato come la barriera linguistica con i russi stia ostacolando il coordinamento tra i due contingenti, così da complicare le operazioni. Tutti elementi che, secondo fonti del Pentagono, hanno contribuito alle ingenti perdite tra i nordcoreani, anche tra gli alti ranghi.