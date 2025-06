Incidente aereo India, ultime parole pilota: "Spinta non raggiunta"

Un’ultima chiamata di emergenza dalla cabina di pilotaggio e poi lo schianto. Sumeet Sabharwal, pilota del Boeing 787 della compagnia aerea Air India che si è schiantato ad Ahmedabad il 12 giugno provocando la morte di 279 persone, si era messo in contatto con il controllo del traffico aereo dell’aeroporto subito dopo il decollo. Lo testimonia la seconda scatola nera (quella che registra le voci della cabina di pilotaggio) recuperata ieri dagli investigatori dell'aviazione civile incaricati dell'inchiesta. La prima scatola nera, che contiene i parametri tecnici del volo (velocità, altitudine, traiettoria, motori), era stata trovata il giorno dopo l’incidente nella coda dell’aereo, rimasta incastrata in cima a un edificio. “Spinta non raggiunta, precipitiamo, mayday, mayday”: sono queste, stando ai primi accertamenti, le ultime disperate parole di Sumeet Sabharwal quando si è reso conto di non avere più il controllo del velivolo che ha velocemente perso quota schiantandosi contro un ostello medico. È quanto riporta India Today TV.