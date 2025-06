Allarme serpenti a Ibiza, panico tra i turisti: sanno anche nuotare

Sebbene non siano velenosi, la presenza di numerosi serpenti sull’isola delle Baleari sta creando allarme e panico tra i turisti. A dare la notizia è il Daily Mirror, che racconta di parecchi avvistamenti di rettili a Ibizia, sia sulla terraferma che in mare. Il quotidiano britannico ha pubblicato la storia di una coppia che si è “scontrata” con un serpente di 1,8 metri mentre si trovava a bordo di un gommone vicino a Portinax, nel nord dell'isola.

Nessun pericolo

Gli esperti confermano che la popolazione rettile, comparsa a Ibiza solo nel 2003, è cresciuta molto negli ultimi anni ma assicurano anche che non si corrono pericoli. L’esemplare avvistato in acqua sarebbe di una specie nota come serpente ferro di cavallo (Hemorrhois hippocrepis ) e non è velenoso. La ragione per cui ormai si possono incontrare anche in acqua è perché questa specie ha imparato a nuotare.