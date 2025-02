Parigi, oggi il summit europeo sull’Ucraina

I leader dei principali Paesi europei sono chiamati a raccolta nella capitale francese per non essere esclusi dalla partita a due Washington-Mosca sul destino di Kiev. Presente anche la Meloni. Il premier britannico Starmer si dice pronto anche all'invio di truppe. Sempre oggi prevista anche una riunione del Consiglio di sicurezza Onu sull’Ucraina. Intanto a Riad il negoziato tra Usa e Russia muove i primi passi. E potrebbe arrivare "molto presto" un incontro tra Trump e Putin, afferma il presidente Usa ascolta articolo

Le potenze europee si riuniscono a Parigi per discutere del dossier Ucraina. Dopo la Conferenza di Monaco, che non ha portato risultati, il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato un incontro urgente, per provare a restituire voce all'Europa messa alla porta dagli Usa. L’incontro sarà "informale" ma cruciale per trasformare quello che finora è un passo a due russo-americano in uno schema condiviso con l'Europa sul percorso per un cessate il fuoco. Trovando la strategia giusta da adottare per convincere Washington che i partner europei devono contare sulla strada verso la pace.

Chi partecipa Macron accoglierà "i principali Paesi europei" per discutere di "sicurezza europea", ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. Parteciperanno i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, nonché il presidente del Consiglio europeo Costa, la presidente della Commissione Ue Von der Leyen e il segretario della Nato Rutte. I temi I leader potranno partire da un punto di forza dato dai numeri: nel suo complesso, secondo un'analisi dell'Istituto Kiel, l'Europa infatti supera gli Usa in termini di aiuti all'Ucraina. La prima ha stanziato 70 miliardi di euro in aiuti finanziari e umanitari e 62 miliardi di euro in aiuti militari a confronto con i 64 miliardi di euro in aiuti militari e 50 miliardi di euro in stanziamenti finanziari e umanitari dagli Usa. C'e poi il tema delle sanzioni alla Russia varate dall'Ue, e quindi leva per avere voce in capitolo sulle trattative. Ma all'incontro, si discuterà anche di quali capacità di difesa l'Europa potrebbe fornire per dare all'Ucraina garanzie di sicurezza credibili, inclusa la possibilità dell'adesione automatica di Kiev alla Nato in caso di una chiara violazione del cessate il fuoco da parte della Russia. Un'idea promossa da alcuni senatori Usa e sostenuta da diversi leader europei, come il finlandese Alexander Stubb. Inoltre, il vertice potrà essere occasione di rispondere alla richiesta Usa di impegnare truppe in una forza di stabilizzazione in caso di tregua, opzione che divide i leader europei ma che è sul tavolo, come ricordato da Zelensky a Monaco. Vedi anche Ucraina, oggi vertice dei leader europei a Parigi. Partecipanti e temi

Come si muovono gli Usa Stando a Bloomberg, l'amministrazione Trump punta a una tregua entro Pasqua, mentre a Riad sta per svolgersi un incontro tra una delegazione americana e una russa. L'Ucraina non ci sarà, non è la strategia di Zelensky quella di sondare il terreno con riunioni preparatorie: il leader ucraino intende infatti sedersi al tavolo solo con Putin e con un piano messo a punto tra Usa, Ucraina e Ue. Ma mentre Kiev e Bruxelles spingono per non essere tagliate fuori, quello sui negoziati per la tregua resta un dialogo Washington-Mosca. Specie dopo che l'inviato Usa Keith Kellogg ha escluso l'Europa dal tavolo e il Cremlino ha decantato le lodi del presidente americano - le cui parole "provano il suo impegno per la pace" - sottolineando che il tycoon è il benvenuto in Russia in qualunque momento. Vedi anche Guerra, ultime news: Trump: "Incontro con Putin molto presto". DIRETTA