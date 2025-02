Guerra, ultime news: Trump: "Incontro con Putin molto presto". DIRETTA

I negoziati sull'Ucraina tra le delegazioni russa e americana sono programmati per domani a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, secondo quanto riferito ieri sera dal quotidiano russo Kommersant. Sabato, il sito Politico aveva riferito che, secondo alcune fonti, un team di alti funzionari dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump si era recato in Arabia Saudita per iniziare i preparativi per i colloqui di pace sull'Ucraina.

Per Kiev, la notizia dei colloqui in Arabia Saudita è stata una sorpresa, secondo quanto raccontato da un funzionario ucraino a Politico. Rappresentanti ucraini sono arrivati in Arabia Saudita ieri per una visita di lavoro, ma l'ufficio del presidente Volodymy Zelensky ha dichiarato che non si prevedono incontri con la parte russa finchè non sarà elaborato un piano con gli Usa per porre fine alla guerra. Una fonte del governo ucraino ha dichiarato al servizio russo della Bbc che la delegazione ucraina non è stata invitata a Riad ai colloqui e che Kiev non ha inviato negoziatori. La capitale saudita è considerata la sede di un futuro incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin che potrebbe tenersi alla fine del mese. L'emittente americana Nbc, citando "fonti informate" ha riportato che in questa fase gli Stati Uniti intendono tenere colloqui bilaterali distinti, con la Russia e poi con l'Ucraina, e solo in seguito organizzare negoziati congiunti. Due funzionari americani hanno confermato che l'Ucraina non è stata invitata ai colloqui in Arabia Saudita. Allo stesso tempo, hanno spiegato che l'amministrazione di Donald Trump vuole organizzare prima un incontro bilaterale con la Russia, poi un incontro bilaterale con l'Ucraina. Una volta ottenuti i risultati di questi colloqui bilaterali, si terra' un ciclo congiunto di colloqui trilaterali. "Stiamo lavorando con entrambe le parti in egual misura. Vogliamo fermare le uccisioni e procedere verso una pace duratura", ha affermato uno dei funzionari americani a Nbc.