Cyber-attacchi di hacker filorussi contro settori trasporti e banche

Il gruppo di hacker filorussi NoName057(16) ha avviato in mattinata una nuova serie di attacchi DDoS (distributed denial of service) contro diversi siti web di soggetti italiani, nei settori trasporti (aeroporti di Linate e Malpensa, Autorità trasporti, porti di Taranto e Trieste, tra gli altri) e finanziari (Intesa San Paolo). Al momento non risultano impatti effettivi sui servizi erogati. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha avviato l'opera di supporto e mitigazione alle prime avvisaglie delle azioni. Nella rivendicazione i NoName citano le dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella , definito "russofobo', sulla Russia e il Terzo Reich.

Mosca: “Parole Mattarella non resteranno senza conseguenze"

Proprio questa mattina la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'università di Marsiglia non saranno lasciate "senza conseguenze". In un intervento sulla tv di Stato russa la portavoce della diplomazia russa ha detto: "Durante una conferenza in una delle istituzioni educative, il presidente italiano ha affermato di credere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Ciò non può e non sarà mai lasciato senza conseguenze”.