Ea Sports F1 25, giocati il Mondiale da vero protagonista

Per gli amanti dei bolidi di Formula 1 e videogame, l'attesa è finita: è uscito Ea Sports F1 25, il titolo che consente di misurarsi con i migliori assi del volante e le monoposto più veloci con un realismo mai toccato.

Grazie alla serie di caratteristiche che differenziano il gameplay, i giocatori possono assumere il ruolo di proprietari di una squadra in My Team 2.0 e vivere tutte le emozioni della competizione in prima fila nella modalità storia Braking Point, apprezzata dai fan. I giocatori possono anche scendere in pista nei panni del team immaginario APXGP, da F1® THE MOVIE, un film Apple Original Films, con un capitolo in anteprima, con scenari aggiuntivi (venduti separatamente) disponibili dopo il lancio a partire dal 30 giugno. Lewis Hamilton è la star di copertina della F1® 25 Iconic Edition.

"F1 25 è azione senza limite"

“F1 25 offre ai giocatori più modi per raccontare la propria storia F1, dalla lotta per vincere il Campionato mondiale all'assicurarsi un posto in prima fila e interagire con il film dedicato alle corse in uscita questa estate”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. “Con le caratteristiche incentrate sulla storia, Braking Point e F1® THE MOVIE, prendendo il comando in My Team e Carriera Pilota, o scattando in F1 World con una moltitudine di sfide brevi, miglioramenti della personalizzazione, multiplayer e gameplay cooperativo, F1 25 è azione senza limiti per ogni fan delle corse.”

I giocatori vivranno il terzo capitolo della modalità storia preferita dai fan, Braking Point. Ambientata nell'arco di due stagioni, vede il cast imbattersi in un evento drammatico che minaccia di gettare nel caos la corsa per il titolo della stagione. Per la prima volta, i giocatori troveranno una maggiore versatilità e varietà di contenuti attraverso le diverse prospettive dei piloti, che danno alla modalità una nuova dimensione e finali alternativi alla storia. Konnersport può inoltre essere scelta a partire da ora in My Team, con un'ulteriore opzione per diventare l'undicesima squadra sulla griglia nella Carriera pilota.

Un realismo mai toccato prima

F1® 25 avvicina i giocatori al mondo delle corse reale come mai prima d'ora, grazie a una serie di innovazioni sia dentro sia fuori pista. I giocatori che vogliono prendere il comando possono entrare in My Team 2.0 e assumere il ruolo di proprietario della squadra. Oltre a gestire l'intera attività dal quartier generale della squadra, concentrandosi su Ingegneria, Personale e Società, i giocatori hanno in mano il destino di entrambi i piloti e possono passare da un pilota all'altro durante i weekend di gara.

Cinque circuiti - Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka e Imola - si aggiungono a Silverstone: tutti sono stati sottoposti a scansione digitale durante i weekend di gara. Grazie a milioni di data points, la tecnologia LIDAR offre una precisione millimetrica, dai dettagli della superficie dell'asfalto all'altezza dei cordoli, fino al posizionamento delle torri di trasmissione, delle barriere, degli alberi e del fogliame. Questi progressi, insieme alle modifiche all’handling, testati prima del lancio dai piloti di esports e dalla community di F1®, assicurano che i giocatori sentano ogni urto e variazione di quota, proprio come i veri piloti di F1®.

Maggiore personalizzazione con il Decal Editor

F1® 25 offre una maggiore personalizzazione grazie al nuovo Decal Editor. I numeri dei piloti ricevono una revisione visiva con nuovi font e colori. I giocatori possono dare voce alla loro personalità con la libertà di spostare, ruotare e ridimensionare i disegni con varianti da sbloccare nel corso del gioco e da utilizzare in My Team e F1® World. I giocatori possono anche utilizzare le livree degli sponsor di recente introduzione, costruite intorno all'identità visiva dei marchi immaginari del gioco, insieme ai nuovi numeri dei piloti che ricevono una revisione visiva con nuovi font e colori personalizzabili, per creare i design dei veicoli più autentici che il franchise abbia mai realizzato.

Il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship™ 2025 è disponibile su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC.