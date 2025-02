Guerra in Ucraina, cosa succede dopo la telefonata Trump-Putin?

Introduzione

Lunga telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin: i due presidenti hanno discusso di diversi temi, con il capo del Cremlino che ha invitato il tycoon a Mosca. L’Ucraina è stato l’argomento principale: "Abbiamo concordato di lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni. Abbiamo anche concordato di far iniziare immediatamente i negoziati e inizieremo chiamando il presidente ucraino Zelensky per informarlo della conversazione", ha scritto Trump su Truth. In un’intervista all’Economist, Zelensky ha dichiarato: "Se l’Ucraina non entrerà nella Nato, avremo bisogno di un esercito grande quanto quello russo. Per farlo avremo bisogno di armi e soldi, lo chiederemo agli Stati Uniti".