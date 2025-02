Ucraina, oggi vertice dei leader europei a Parigi. Partecipanti e temi

Introduzione

Si tiene oggi a Parigi un summit dei leader europei che ha come tema centrale l'Ucraina. Il Vecchio Continente teme infatti di restare fuori dal negoziato per la fine delle ostilità tra Kiev e la Russia, con gli Stati Uniti che intendono condurre da soli le trattative. Presente anche Giorgia Meloni. Partecipano anche il segretario generale NATO, la presidente della Commissione Ue e il presidente del Consiglio europeo. In vista del summit l’Eliseo ha esortato a “fare di più e meglio" per la sicurezza collettiva.