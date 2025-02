Monaco, Vance: “Censura in Europa è minaccia più grave di Putin"

Si è aperta oggi in Germania la Conferenza sulla sicurezza, con i riflettori puntati sui rapporti tra Bruxelles e Washington, le spese per la difesa e l'avvio dei negoziati per la pace in Ucraina. A margine della riunione, nel pomeriggio, è previsto un bilaterale tra Zelensky e il vicepresidente americano. La Russia non partecipa, come invece aveva annunciato ieri Trump. La presidente della Commissione europea: "Nessuno vince con dazi”

In una Monaco blindata dopo l'attacco con l’auto sulla folla che ieri ha causato decine di feriti, si è aperta oggi la Conferenza sulla sicurezza, con i riflettori puntati sui rapporti tra Ue e Usa, le spese per la difesa e l'avvio dei negoziati per la pace in Ucraina . A margine della riunione, nel pomeriggio, è previsto un bilaterale tra Zelensky e il vicepresidente americano Vance. Gli organizzatori hanno detto che non è presente alcuna delegazione russa. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato che ci sarebbero stati colloqui tra funzionari americani, russi e ucraini. Kiev ha negato contatti con i russi e Mosca ha ribadito di non essere stata invitata.

Vance: “Mi preoccupa allontanamento dell'Ue da valori comuni”

Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance alla conferenza sulla sicurezza di Monaco ha esordito dicendo: "La minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell'Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno; ciò che mi preoccupa è la minaccia dall'interno, l'allontanamento dell'Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d’America”. Poi però ha aggiunto: "Spero di poter lavorare con voi. A Washington c'è un nuovo sceriffo. Con la leadership di Trump potremmo non essere d'accordo con voi ma vogliamo dibattere con voi”. Secondo Vance, “siamo nella stessa squadra, dobbiamo giocare insieme e i nostri valori dobbiamo viverli, e parlarci. Siamo tutti connessi”. Per quanto riguarda il conflitto nel Vecchio Continente, il vicepresidente americano sostiene che l'Europa dovrebbe "ovviamente" essere coinvolta in qualsiasi negoziato di pace sull’Ucraina.

Vance: "In Europa la libertà di parola è in ritirata"

"In Gran Bretagna e in tutta Europa, temo, la libertà di parola è in ritirata", ha detto Vance. "A quanto pare, non si può imporre l'innovazione o la creatività, così come non si può forzare le persone su cosa pensare, cosa sentire o cosa credere, e crediamo che queste cose siano certamente collegate. E sfortunatamente, quando guardo l'Europa oggi, a volte non è così chiaro cosa sia successo ad alcuni dei vincitori della Guerra Fredda". Secondo il vicepresidente degli Stati Uniti, “la censura in Europa è una minaccia più grave di Putin”.

Vance: “Stop ai migranti, collaborare anche con Afd”

In giornata, in un'intervista al Wall Street Journal, Vance ha anticipato che a Monaco esorta i politici tedeschi a lavorare con tutti i partiti, incluso il partito di estrema destra e anti-immigrazione Alternativa per la Germania (Afd). Vance, riporta Wsj, ha annunciato che dirà ai leader che l'Europa deve abbracciare l'ascesa della politica anti-establishment, fermare l'immigrazione di massa e frenare le politiche progressiste. Ha anche annunciato che avrebbe chiesto un ritorno ai valori tradizionali e la fine dell'immigrazione illegale.